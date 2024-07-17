Американист Дудаков: Трамп в случае победы на выборах может начать переговоры с РФ

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Администрация экс-президента США Дональда Трампа в случае его победы на выборах может начать переговоры с РФ, однако не факт, что удастся прийти к каким-то конкретным действиям. Об этом сообщил американист Малек Дудаков в эфире радио КП.

"Переговорный трек никогда не гарантирует того, что переговоры закончатся успехом. Но то, что Трамп неоднократно заявлял о своем желании урегулировать конфликт на Украине – это факт и у него будет мотивация это сделать", – подчеркнул эксперт.

Дудаков указал на то, что Трамп вместе со своей командой хочет сосредоточить усилия на Китае, в то время как Украина не так важна для него. В свою очередь, США могут предложить в рамках переговорного процесса заморозить конфликт или отказать Украине в вступлении в НАТО в качестве гарантий, утверждает Дудаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что во время президентства Трампа между США и Россией сохранялся диалог. Однако он подчеркнул, что в тот период Вашингтон не делал для Москвы "особо ничего хорошего". Наоборот, Штаты продолжали вводить в отношении России новые ограничения.

При этом экс-президент США в рамках интервью одному из американских изданий заявил, что намерен ослабить действующие в отношении России санкции в случае своего переизбрания. По его словам, подобными ограничениями Штаты "только отталкивают всех от себя".

