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Европейским странам достаточно того, что Украина стала анти-Россией, считает политолог Сергей Марков. Так он прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа стран втайне призвала украинского лидера Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Марков уверен, что сведениям Херша можно доверять. Он напомнил о результатах расследования диверсий на "Северных потоках", которые ранее опубликовал журналист. Политолог отметил, что сообщение о том, что "главные русофобы призывают Зеленского остановить конфликт", может показаться странным, однако в нем есть логика.

"Они считают, что сейчас победили Россию и им нужно не зарываться дальше, а консолидировать эту победу. В чем победа? В том, что они сделали из Украины анти-Россию, уничтожили любые пророссийские настроения на Украине", – объяснил Марков.

Эксперт обратил внимание, что теперь остается решить вопрос, на каких условиях будет завершен вооруженный конфликт. Марков также добавил, что европейские государства понимают, что РФ не откажется от Крыма, ДНР или ЛНР. Однако, по мнению политолога, они надеются, что Украина сможет забрать себе Херсонскую и Запорожскую области. Европа готова даже на так называемый корейский вариант – войска остаются там, где они располагаются в данный момент, отметил он.

Ранее Херш заявил, что группа европейских стран во главе с Польшей втайне призвала Зеленского остановить конфликт на Украине. По его словам, в эту группу также входят Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Он отметил, что положить конец конфликту украинского лидера просят любым способом, даже ценой своей отставки. Журналист подчеркнул, что Зеленский не идет на это и начинает терять поддержку соседей.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов к серьезному взаимодействию с КНР для разрешения конфликта на Украине. По его словам, ЕС приветствует все позитивные шаги Китая, которые направлены на поиск решения кризиса.

