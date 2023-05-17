Единство Запада по вопросу помощи Украине имеет свой предел – эстонский политолог

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Европейский союз больше не хочет и не может поддерживать Украину. Об этом написала директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк в своем Twitter.

"Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать", – написала она.

Райк заявила, что во время дискуссий на конференции Леннарта Мери посвященной обсуждению того, как конфикт на Украине изменил баланс сил во всем мире, возникали постоянные споры по поводу поддержки Киева. По ее словам, споры касались поставок истребителей на Украину, ожиданий успехов от наступления ВСУ и вступления Украины в ЕС и НАТО.

Политолог признала, что многие люди считают, что ВСУ не смогут преуспеть на поле боя и необходимо сокращать поставки военной техники на Украину. По ее словам, страх перед конфликтом с Россией и нежелание провоцировать Кремль чересчур сильно, продолжают определять позицию НАТО по Украине.

Райк также считает, что европейцы все еще сторонятся от идеи принять Украину в НАТО.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала транш в 500 миллионов евро на вооружение Украины из фонда ЕС. По словам источника итальянского издания Ansa, Будапешт, предположительно, потребовал гарантий того, что фонд не будет использоваться исключительно для вооружения Киева.