Фото: depositphotos/JaneUK

Политика Запада на Украине не приведет ни к чему хорошему. Такое мнение высказал немецкий политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine.

Он заявил, что действия стран Запада никак не способствуют урегулированию конфликта.

"Учитывая серьезные разрушения, огромные потери и все еще значительный потенциал эскалации наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех", – заявил Варвик.

По мнению политолога, Запад перешел красные линии, обозначенные Россией, еще до начала конфликта на Украине и отказался достичь "трезвого баланса интересов".

Варвик считает, что ключом к разрешению конфликта станет понимание со стороны Запада того, что Украина в определенном смысле действительно находится в сфере влияния России.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов к серьезному взаимодействию с КНР для разрешения конфликта на Украине. По его словам, Европейский союз приветствует все позитивные шаги Китая, которые направлены на поиск решения кризиса.

