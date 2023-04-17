Объявленный в розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Рустям Абушаев"

Глава городского округа Большой Камень Приморского края РФ Рустям Абушаев, который был объявлен в федеральный розыск по двум обвинениям, заявил, что в данный момент находится в зоне спецоперации на Украине.

По его словам, решение об отправке в зону СВО он принял давно, однако острую необходимость в этом почувствовал во время участия в мероприятиях для семей мобилизованных.

"Это наша Родина, наши люди, и я хочу защищать свою страну и своих людей. Вернемся обязательно с победой!" – написал Абушаев в своем телеграм-канале.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Большого Камня, Абушаев не принимал решения об уходе в отставку: он по-прежнему находится в отпуске, который продлится до 18 апреля.

В марте этого года в отношении Абушаева возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками на территории Надеждинского района Приморского края, а также незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Вскоре его объявили в федеральный розыск.

Ранее мэр города Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что отправится на службу по контракту в зону специальной военной операции. Он добавил, что принял решение осознанно и получил поддержку от главы Республики Коми Владимира Уйбы, а также от пяти сотрудников администрации, которые согласились пойти с ним.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Шапошникова достойным уважения. Официальный представитель Кремля добавил, что новая тенденция ухода градоначальников в зону боевых действий не повлияет негативно на города.

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