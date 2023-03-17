Из-за Украины страны Запада начнут воевать друг с другом ради ресурсов – СМИ

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Западные страны начнут внутреннюю борьбу за ресурсы из-за Украины. Об этом говорится в статье японского издания Mainichi Shimbun.

По мнению автора материала, причиной подобных конфликтов станет потеря доступа к дешевым товарам и стратегическим ресурсам. В качестве исторического примера он привел первый нефтяной кризис, который произошел 50 лет назад из-за четвертой арабо-израильской войны. Тогда шесть стран Персидского залива резко подняли цены на черное золото более чем в три раза.

Журналист отметил, что сегодня мир может вновь пережить подобные события из-за стремительного роста цен на энергоносители на фоне спецоперации на Украине. При этом, по его мнению, для того, чтобы победить кризис, необходимо развивать международное сотрудничество.

Ранее японский профессор заявил, что западные санкции слабо повлияли на жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из любых сложных ситуаций.

До этого бывший советник Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что конфликт на Украине уничтожает мощь США. По его словам, понимание того, что военно-промышленные мощности Штатов и Европы не в состоянии удовлетворить украинские потребности, является зловещим сигналом.

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