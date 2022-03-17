Небензя связал инциденты в Чернигове с бесконтрольной раздачей оружия на Украине

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig
Инциденты в Чернигове являются следствием бесконтрольной раздачи оружия на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это все, скорее всего, результат бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине", – приводит слова дипломата ТАСС.
Политик также подчеркнул, что оценки западных стран по гуманитарной ситуации на Украине основываются на дезинформации.
"Разделяем озвученные озабоченности ООН гуманитарным кризисом, который складывается в ряде регионов Украины. <...> Однако разница в том, что оценки некоторых, в частности, западных государств, базируются <...> на раздуваемой с самого начала российской специальной военной операции на Украине кампании дезинформации, которая берет все новые и новые высоты", – сказал он.
Небензя также заявил, что, по его информации, мэры украинских городов перепродают одежду, медикаменты, обувь и продовольствие, которые поступают от международных организаций.
Дипломат подчеркнул, что на освобожденных территориях Украины Россия создает все условия для оказания гуманитарной помощи населению.
Ранее Небензя заявил, что условиями прекращения огня на Украине являются демилитаризация страны и ее отказ от присоединения к НАТО, который она должна закрепить в Конституции.
В четверг, 17 марта, Вооруженные силы России эвакуировали свыше 3 100 человек по гуманитарным коридорам на киевском и харьковском направлениях. Как рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, всего с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР удалось эвакуировать 283 461 человека, из которых 60 684 – дети.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Мариуполь доставили более 450 тонн гуманитарной помощи
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