Пушилин заявил об успехах российских военных в Марьинке

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ достигли значительных успехов в Марьинке Донецкой Народной Республики. В ближайшее время город перейдет под полный контроль российских подразделений, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, по словам Пушилина, российские военные продвигаются на авдеевском направлении.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что Соледар полностью перешел под контроль российской армии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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