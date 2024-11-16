В Пентагоне заявили, что США продолжат соблюдать ДСНВ

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США будут соблюдать ключевые ограничения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на протяжении срока его действия, если Россия также продолжит выполнять его условия. Об этом со ссылкой на доклад Пентагона сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что одного сдерживания недостаточно для предотвращения стратегических угроз. Ключевую роль в сохранении стабильности, по мнению Пентагона, играет контроль над вооружениями и нераспространение ядерного оружия.

Доклад также подчеркивает готовность США к новым соглашениям по контролю над вооружениями при наличии партнеров, которые готовы снижать риски и понимают важность регулирования соперничества, вместо перехода к неконтролируемой конкуренции.

Кроме того, в Пентагоне отметили, что США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), а для остальных ядерное оружие будет играть роль в "сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США".

В Кремле не раз отмечали, что российская сторона готова к диалогу США по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями только вместе с вопросом по Украине.

В США, в свою очередь, заявляли, что не намерены отказываться от поддержки Украины ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями.