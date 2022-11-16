Пользователи Twitter раскритиковали заявления Шольца о Путине

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Пользователи Twitter прохладно приняли публикацию канцлера Германии Олафа Шольца о том, что у Владимира Путина почти не осталось сильных союзников, сообщает РИА Новости.

"Президент России Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это главный итог успешного саммита G20 в Бали. Совершенно недопустимо, чтобы он продолжал конфликт на Украине без изменений и с помощью авиаударов", – подчеркнул Шольц.

При этом пользователи соцсетей не согласились с его словами. Один из них предположил, что, когда председатель КНР Си Цзиньпин увидит это, он снова оскорбится, поскольку постколониальный Запад все еще не воспринимает Китай как возрождающуюся глобальную мировую державу.

"Разве изолировать страну – это разумная внешняя политика, уважаемый канцлер? И с чего вы взяли, что Россия практически одинока и не имеет сильных союзников? А как же Китай и Индия? Самым важным результатом была бы деэскалация", – написал еще один пользователь.

Один комментатор предположил, что Китай может быть сильным союзником. Другой написал, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка сильнее "тонущей экономики" Шольца.

В сентябре Шольц заявил, что Берлин не может "закрыть русский кран" из-за западноевропейских стран, которые не могут так быстро найти для себя альтернативных поставщиков энергоносителей. При этом он добавил, что Германия своевременно приняла решения о заполнении своих газохранилищ.

По данным Bloomberg, на заполнение газовых хранилищ перед наступлением зимы европейские страны потратили рекордные 104,8 миллиарда долларов. Государствам ЕС потребовалось обращаться к альтернативным поставщикам энергоресурсов, в том числе к Норвегии и ОАЭ.

В конце октября избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии на стремительный рост стоимости жизни в стране. В ответ на это Шольц улыбнулся, сел в служебную машину и уехал.



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