Фото: ТАСС/Виктор Кручинин

Сербия временно закрыла свое посольство на Украине для безопасности своих сотрудников. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Уточняется, что сотрудники будут работать из Белграда, пока не будут выполнены условия для возвращения на Украину.

Находящиеся на Украине сербы же могут обратиться за помощью в посольства республики в граничащих с ней странах.

Ранее МИД Китая призвал граждан покинуть территорию Украины. Находящихся на Украине китайцев призвали усилить меры предосторожности и эвакуироваться. Посольство страны выразило готовность оказать помощь в организации выезда.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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