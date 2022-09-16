Папа Римский назвал Запад кладбищем человечества

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Папа Римский Франциск заявил, что в настоящее время Запад нельзя назвать примером для подражания, поскольку он пошел по ложному пути в плане социальной справедливости.

Понтифик назвал Запад самым большим кладбищем человечества, указав на демографические проблемы Европы. По его мнению, Брюссель проводит неправильную миграционную политику в таких условиях.

"Нам нужны люди в Испании, в Италии. <...> Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?" – сказал папа Римский в интервью изданию Corriere della Sera.

В то же время он высказал мнение, что сейчас Запад находится не на самом высоком уровне, поэтому не может помогать другим народам.

Ранее папа Римский Франциск призвал продолжать попытки диалога с Россией для урегулирования на Украине. По его словам, возможность диалога необходимо дать всем. Он считает, что такой подход позволит что-то изменить или рассмотреть другую точку зрения.

До этого понтифик заявил, что миру необходимы лидеры, способные на международном уровне вести диалог. Он также отметил важность понимания, что проблема одного человека является проблемой всех.