Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), участники которой попали в плен и рассказали о планах Киева атаковать атомные объекты России, принимала участие в наступлении на Курскую область. Об этом представители ВГА Харьковской области рассказали в беседе с РИА Новости.

По данным, полученным от украинских пленных из 82 ОДШБ, киевский режим планирует атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС, расположенные в Курчатове и Энергодаре.

Киев планирует обвинить в этих ударах РФ и заявить, что Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в свою очередь рассказал, что эту атаку курируют западные спецслужбы. Он уточнил, что в основном планированием этого удара занимается Великобритания, подчеркнув, что "без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям".