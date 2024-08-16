В МВД Украины сообщили о готовности к эвакуации 25 тыс жителей Сумской области

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МВД Украины готово к эвакуации 25 тысяч жителей приграничных районов Сумской области. Глава ведомства Игорь Клименко не исключил вероятности принудительной меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Эвакуирована 21 тысяча граждан, которые проживают в приграничной зоне Сумской области. Мы готовы к эвакуации еще 25 тысяч лиц", – подчеркнул Клименко.

По его словам, персонал к этому готовится, Украина рассматривает любой сценарий.

Ранее обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного ВСУ Херсона. В частности, под нее попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

В начале июля украинские власти приступили к принудительной эвакуации детей в Волчанской общине в Харьковской области.

