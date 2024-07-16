МВД РФ опровергло информацию о приеме на службу иностранцев

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МВД РФ опровергло информацию о том, что на работу в ведомство будут брать иностранных граждан, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В своем заявлении Волк сослалась на статью Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в которой говорится, что сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства или подданства иностранного государства.

Запрет также распространяется, если у гражданина имеется вид на жительство или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Волк добавила, что подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД РФ проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями. По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы.

"Призываем журналистов и блогеров не доверять непроверенным источникам и воздержаться от распространения недостоверной информации", – заключила официальный представитель министерства.

Ранее МВД РФ предложило выдворять иностранных граждан из России за нарушение еще 20 статей КоАП РФ. По информации ведомства, большинство из статей направлены на охрану общественного порядка и безопасности, включая противодействие экстремистским действиям. Позже депутаты ГД поддержали инициативу и заявили, что организация незаконной миграции будет отнесена к тяжким преступлениям. Кроме того, в Думу также внесут проект, подразумевающий введение запрета на посредничество при проведении экзаменов на знание русского языка для граждан других государств.