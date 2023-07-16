Совбез ООН проведет 17 июля заседание по Украине с участием глав дипведомств

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Совет Безопасности ООН проведет 17 июля заседание, посвященное ситуации на Украине, в котором примут участие руководители внешнеполитических ведомств ряда стран. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН состоится очередное обсуждение кризиса на Украине, запрошенное британским председательством в совете. На него западники хотят подтянуть "тяжелую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел", – написал он в телеграм-канале.

Как считает Полянский, западные страны постараются превратить заседание в "максимально громкое антироссийское шоу".

При этом он добавил, что РФ тоже есть, что сказать.

16 июля СМИ выяснили, Украина в случае прекращения зерновой сделки может потерять до 500 миллионов долларов. Так, за август 2022 – июнь 2023 года Киев экспортировал 50,6 миллиона тонн зерна. При этом главная часть экспорта осуществляется через порты, доля поставок через них составила 78%.

Документ о продлении зерновой сделки был подписан в мае. Действие соглашений истекает уже завтра, 17 июля.

Владимир Путин отмечал, что Москва согласится на продление документа в тот момент, когда будут выполнены условия российской стороны.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки