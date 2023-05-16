Воздушная тревога объявлена в Киеве и половине областей Украины

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Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, сирены также звучат в половине регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигналы воздушной тревоги звучат в столице, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Запорожье и в Николаеве, подробности не приводятся.

В последний раз воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в ночь на 16 мая. Тогда сообщалось о взрывах в Киеве и работе ПВО в украинской столице.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что в Киеве ударом ракеты "Кинжал" был ликвидирован американский ЗРК Patriot. Помимо этого, ВС РФ с помощью высокоточного оружия атаковали по участкам базирования живой силы ВСУ и ударили по складам армии Украины с боеприпасами и вооружением.

