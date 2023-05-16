Сенатор Цеков назвал заявления Зеленского о состоянии дел в Крыму возмутительной ложью

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Сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму возмутительной ложью. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер в интервью итальянским СМИ заявил, в Крыму якобы нет туризма, экономики и развития. Зеленский уверен, что полуостров необходимо на протяжении долгого времени восстанавливать и без Украины это невозможно. Кроме того, президент назвал жителей Крыма "украинцами" и отметил, что они все против России.

"Чтобы так беспардонно врать, как врал Зеленский западной публике, это надо быть либо абсолютным идиотом, не владеющим ситуацией о том, что происходит в Крыму, либо отвратительным и наглым лжецом. По всем пунктам его заявление – возмутительная ложь", – прокомментировал Цеков слова Зеленского.

Сенатор также предложил западным журналистам лично удостоверить во лжи президента Украины при посещении Крыма с ознакомительным визитом.

В конце апреля Зеленский заявил о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым.

Президент также сообщил об уверенности в успешности продвижения Вооруженных сил Украины при наступлении на полуостров. Вместе с этим он подчеркнул, что будущий успех украинской армии связан с поставками вооружения западными странами.

Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предполагаемое украинское контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и станет причиной колоссальной трагедии для Киева.

