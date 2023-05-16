"Оружейный тур" Зеленского показал готовность Запада к эскалации конфликта – дипломат

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"Оружейный тур" Владимира Зеленского показал готовность западных стран способствовать большой эскалации украинского конфликта, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его словам приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что по большей части это касается Великобритании, которая направляет Киеву большое вооружение.

Ранее СМИ выяснили, что британский премьер Риши Сунак планирует объявить о новом пакете помощи для Украины. Согласно информации прессы, помощь Киеву будет оказана в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности.

В свою очередь, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что государство передает Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Британские дальнобойные ракеты уже активно используются в бою против российской стороны. Так, Минобороны РФ сообщило о первой сбитой Storm Shadow.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву