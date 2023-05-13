В Крыму заявили, что план Киева атаковать является авантюрой Запада

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Предполагаемое украинское контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и станет причиной колоссальной трагедии для Киева. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, западные государства подталкивают ВСУ на бойню, цель ее простая.

"Повезет им – они продвинутся, создадут красивый инфоповод, не получится, погибнут все – тоже хорошо, некому будет клянчить помощь. Это циничная англо-саксонская мораль, которая всегда на протяжении истории являлась неотъемлемой частью их государственного устройства, – идите и убивайте друг друга как можно больше", – цитирует Константинова РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в случае, если никого не останется, Запад также будет рассматривать это как победу.

Ранее появилась информация, что киевские власти опасаются потерять поддержку западных союзников, если ВСУ не достигнут значительных успехов во время анонсируемого контрнаступления.

До этого в Минобороны РФ заявили, что подразделения украинской армии провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на тактическом соледарском направлении. Вооруженные силы РФ отразили все попытки эти атаки.

Минобороны РФ заявило о наступлении ВСУ на соледарском направлении