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Пленные бойцы украинской армии признаются, что не знают, за что воюют, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича.

По словам сенатора, находясь далеко от пропаганды Украины, бойцы не могут дать ответ на вопрос, какие идеалы они отстаивали в бою.

Ранее руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь возможного бунта. По словам Рогова, Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий.

До этого сообщалось, что недовольные политикой страны украинские военные планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).