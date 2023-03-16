Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тыс руб за дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал Readovka

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России депутата Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента РФ Федеральному собранию с лапшой на ушах, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова его адвоката Алексея Лапузина.

Ранее публикация в телеграм-канале депутата Абдалкина привлекла внимание регионального и центрального аппарата КПРФ. Так, руководству регионального отделения фракции предложили поднять вопрос о взысканиях и исключении Абдалкина из партии.

Кроме того, жалобу на депутата в правоохранительные органы направили парламентарии. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить Абдалкина на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Позже правоохранители составили административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина и передали его на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд.

"Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", – отметил Лапузин.

По словам адвоката, защита депутата будет обжаловать решение суда. Эксперт считает, что данное решение противоречит конституции РФ.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, парламенту России. Мероприятие длилось 1 час 45 минут. Во время оглашения российский лидер затронул вопросы спецоперации, антироссийских санкций, соцподдержки граждан и многие другие.



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