Слушавшего послание президента РФ с лапшой на ушах депутата предложили исключить из КПРФ

Фото: vk.com/abdalkinmikhail

Самарская губернская дума одобрила проект постановления местного комитета по регламенту о санкциях в отношении депутата от КПРФ Михаила Абдалкина, который ранее выложил в соцсети видео, где он слушает послание Владимира Путина с лапшой на ушах.

Все 37 представителей депутатского корпуса поддержали инициативу применить к Абдалкину санкции. Согласно регламенту, парламентарию объявят публичное порицание, передает "Коммерсант".

По информации издания, руководству регионального отделения КПРФ предложили поднять вопрос о взысканиях и исключении Абдалкина из партии. Материалы в отношении депутата рекомендовали направить в правоохранительные органы.

В издании добавили, что Абдалкин не ответил на звонок для комментирования ситуации.

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, парламенту России. Мероприятие длилось 1 час 45 минут. Во время оглашения российский лидер затронул вопросы спецоперации, антироссийских санкций, соцподдержки граждан и многие другие.

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