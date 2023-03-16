Эксперт негативно оценил заявление Госдепа по поводу ДСНВ

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал "словесным мусором" заявление Госдепа США про Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Госдепартамент ранее заявил, что не признает приостановку участия в ДСНВ со стороны России. В Белом доме назвали такое решение "юридически некорректным".

"Вашингтон может считать все, что хочет, но Россия приостановила действие ДСНВ для себя. Россия допускает для себя возврат к ДСНВ, в случае и если поведение Вашингтона изменится", – заявил Брутер.

Эксперт добавил, что РФ не планирует самостоятельно нарушать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, однако будет на свое усмотрение трактовать нарушения со стороны Штатов, которые Вашингтон часто и откровенно допускает.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Согласно документу, страна приостанавливает действие соглашения с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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