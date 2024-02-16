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Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине
Фото: ТАСС/IMAGO/Photo News/Eric Lalmand
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский парламент.
Согласно тексту документа, использовать каннабис разрешается для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате военных действий.
Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса в 2020 году, когда он еще был кандидатом в президенты. В ходе всеукраинского опроса жители поддержали легализацию каннабиса.
В июне прошлого года Зеленский на заседании Верховной рады призвал легализовать в стране лекарства на основе каннабиса, подчеркнув, что лучшие практики, показавшие наибольшую эффективность в мире, необходимо применять в стране.
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