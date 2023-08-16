Кабмин ФРГ одобрил законопроект о легализации каннабиса

Фото: 123RF/cendeced

Правительство ФРГ одобрило законопроект о легализации каннабиса в республике. Теперь документ должен быть рассмотрен и принят парламентом, при этом одобрение палаты федеральных земель не потребуется, сообщает DPA.

Согласно законопроекту, растение исключат из списка запрещенных веществ. Жители Германии старше 18 лет смогут хранить до 25 грамм марихуаны и выращивать дома максимум три куста каннабиса для личного употребления. Некоммерческие объединения также смогут его разводить. Ожидается, что документ вступит в силу в конце 2023 года.

Как объяснил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, целью проекта является подавление наркопреступности и черного рынка, ограничение торговли запрещенными или токсичными веществами, снижение числа потребителей.

"Первая проблема заключается в том, что у нас растет потребление каннабиса. К сожалению, это также относится к детям и молодежи", – подчеркнул он.

По его данным, преступления на почве употребления марихуаны в Германии составляют 50% всех правонарушений, связанных с наркотиками. Он уточнил, что закон нужно понимать правильно: употребление каннабиса будет легализовано, но продолжит считаться опасным.

Отмечается, что легализация наркотика в ФРГ предусматривается коалиционным соглашением 2021 года.

В 2018 году закон о легализации марихуаны одобрил сенат Канады. В стране разрешили покупать марихуану любому человеку старше 18 лет. Максимальный вес покупки ограничили 30 граммами.

Также с 1 января того же года употреблять марихуану в развлекательных целях разрешили в Калифорнии. С 1 июля аналогичный закон вступил в силу в Вермонте.

Житель Подмосковья хранил у себя почти 15 килограммов марихуаны