Mastercard потребовала запретить приобретение каннабиса с помощью своих карт

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Международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация MasterCard Incorporated потребовала от финансовых учреждений Соединенных Штатов Америки запретить приобретение каннабиса с помощью своих дебетовых карт компании, передает MarketWatch.

На прошлой неделе Mastercard направила письмо с соответствующей просьбой тем банкам и процессинговым компаниям, которые, по сведениям корпорации, предоставляют платежные услуги продавцам каннабиса.

"Федеральное правительство считает продажу марихуаны незаконной, поэтому такие покупки в рамках нашей платежной системы недопустимы", – отмечается в тексте письма.

Законопроект об открытии финансовой системы для компаний, продающих марихуану, известный как SAFE Banking Act, несколько раз представлялся на рассмотрение конгресса. В свою очередь, эксперты считают, что серьезного прогресса в деле легализации марихуаны на федеральном уровне в ближайшие полтора года не будет.

В настоящее время использование каннабиса легализовано в 38 штатах из 50. Компания Visa Inc. пока не информировала об аналогичных мерах.

Ранее сообщалось, что находясь за рубежом, жители РФ не могут оплатить покупки картами российских банков. Однако гражданам доступны три способа оплаты. Первый способ – это использование наличных, то есть граждане должны приобрести национальную валюту. Второй – использование карты азиатской международной системы UnionPay. И третий способ – оплата по карте узбекского или казахстанского банков.

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