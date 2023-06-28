Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис на Украине

Фото: ТАСС/Ukrainian Presidential Press Office

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады призвал легализовать в стране лекарства на основе каннабиса, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он подчеркнул, что лучшие практики, показавшие наибольшую эффективность в мире, необходимо применять в стране. По словам Зеленского, это следует делать, не обращая внимания на их необычность и сложность.

"(Они. – Прим. ред.) должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам – украинцам и украинкам – не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны", – пояснил украинский лидер.

Зеленский заявил о необходимости провести соответствующие научные исследования. По его словам, их производство также должно находиться на Украине.

Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда он еще был кандидатом в президенты. В ходе всеукраинского опроса жители поддержали легализацию каннабиса.

В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне прошлого года украинский кабмин принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.