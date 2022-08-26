Шольц заявил о скорой легализации марихуаны в Германии

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что легализация марихуаны в Германии произойдет быстро. Он напомнил, что эти планы были прописаны в коалиционном соглашении. Об этом сообщает РИА новости.

При этом канцлер признался, что сам никогда не курил ее и планы по легализации дались ему непросто. Он отметил, что знает людей, которые получили серьезные психологические проблемы из-за наркотиков. Он добавил, что такие случаи все же не относятся к подавляющему большинству, но тем не менее, по его словам, проблема существует.

Ранее Майк Тайсон заявил, что незадолго до боя с Роем Джонсом-младшим употребил марихуану. Боксер объяснил, что принимал наркотик не только перед этим боем, но и употреблял его раньше во время своих выступлений. Тайсон отметил, что ему не удается остановиться.

