Глава СНБО Украины Данилов резко ответил на вопрос о неудавшихся планах ВСУ

Фото: ТАСС/AP

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов резко ответил на вопрос о причине провала плана контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Планы – это на фабрике. Планы – на заводе. <...> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану, в жизни такого не бывает", – заявил он.

Данилов отметил, что боевые действия идут для ВСУ крайне сложно. Он также признал, что российская армия превосходит украинские силы по различным параметрам.

По его мнению, планы есть у тех, "кто собирает лайки" в интернете.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. По его словам, боевые возможности войск Украины сильно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения группировок ВС РФ.

Также генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал Владимира Зеленского говорить правду о ситуации в зоне боевых действий. Военный эксперт напомнил, как в прошлом году украинский лидер обещал победу ВСУ, которая так и не случилась.

Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин