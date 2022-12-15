Экс-министр обороны Латвии заявил о потере доверия к Германии

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Экс-глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил об утрате доверия к Германии, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможном возобновлении экономического сотрудничества с Россией.

"Очевидно, сложно доверять Германии или Франции, если не проходит и недели без заявлений, сигнализирующих о полном непонимании катастрофических последствий российской агрессии", – написал он в своем Twitter.

Он также потребовал от Берлина и Парижа прекратить считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию пешками в своей политической игре.

На днях Олаф Шольц не исключил возобновления экономического сотрудничества между ФРГ и РФ после завершения конфликта на Украине. Он напомнил, что Россия останется крупнейшей страной на континенте.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил предоставить России гарантии безопасности, когда она вернется за стол переговоров. Эти условия должны стать частью новой архитектуры безопасности, считает он.



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