Захарова заявила, что НАТО добивается исключения украинцев из переговоров по их стране

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Действия НАТО приближают стадию "разговоров об Украине" без участия самих украинцев. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала разговор премьер-министра Польши Дональда Туска с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который произошел после телефонного звонка последнего с Владимиром Путиным.

Туск выразил радость от того, что немецкий политик повторил польскую позицию "ничего об Украине без Украины".

"Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев", – возмутилась Захарова, добавив, что именно Запад уничтожает граждан Украины своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров.

Диалог Путина и Шольца произошел впервые почти за два года. Канцлер ФРГ заявил российскому лидеру о необходимости завершить украинский конфликт и призвал его к мирным переговорам. Также он напомнил о неизменной позиции Германии по поддержке Киева "так долго, сколько потребуется".

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей.