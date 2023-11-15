Турция может до конца года одобрить членство Швеции в НАТО – СМИ

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Турецкая сторона может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО до конца этого года, если не произойдет каких-либо способных повлиять на ситуацию эксцессов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Великом национальном собрании Турции.

По его словам, в четверг, 16 ноября, парламентская комиссия по иностранным делам приступит к рассмотрению заявки Швеции.

"Сейчас есть позитивный фон, мы видим конструктивный подход со стороны Стокгольма. В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года", – отметил источник.

Ранее в СМИ попало письмо генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в НАТО. В нем отмечалось, что Швеция должна присоединиться к блоку не позднее встречи глав МИД стран – членов НАТО, которая запланирована на 28–29 ноября.

После этого представитель Альянса отметил, что Швеция выполнила все обязательства перед Анкарой и готова стать частью объединения.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что будущее вступление шведской стороны в НАТО учитывается в военном планировании России.

Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО