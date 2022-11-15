В Пентагоне заявили, что США продолжат направлять Украине оружие, несмотря на начало зимы

Фото: depositphotos/icholakov01

США будут направлять Украине военную помощь так долго, как потребуется. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Он добавил, что предметом дискуссий остается вопрос, как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в Турции 14 ноября действительно состоялись переговоры России и США. По его словам, встреча была организована по инициативе американской стороны.

Однако пресс-секретарь российского президента не уточнил, какой именно вопрос обсуждался представителями России и Соединенных Штатов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине – МИД РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!