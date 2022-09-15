РФ и Китай в МАГАТЭ проголосовали против резолюции по украинскому вопросу

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РФ и Китай в МАГАТЭ отдали голос против резолюции по украинскому вопросу. Об этом сообщает российское постоянное представительство при международных организациях в Вене.

"Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции – в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ в мире", – говорится в заявлении.

Постоянное представительство РФ назвало причиной этому обстрелы со стороны ВСУ, которых западные государства всеми способами поддерживают.

До этого совет управляющих агентства принял резолюцию с требованием к российской стороне срочно прекратить шаги против и на Запорожской атомной электростанции. За данный документ отдали 26 голосов, двое высказались против, еще семь – воздержались. Среди них – Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке.

Он также отметил необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

