Глава ЕК получила от Зеленского орден Ярослава Мудрого первой степени

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил главе еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен орден Ярослава Мудрого первой степени.

"Дорогой Владимир Зеленский, спасибо вам большое за награждение орденом Ярослава Мудрого первой степени. Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС, а также как символ нашей тесной связи", – написала она в своем Twitter.

Под подписью также опубликована фотография, на которой фон дер Ляйен принимает из рук украинского лидера коробку с орденом и удостоверением.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась на Украину, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Европейский политик заявила, что намерена дать Украине возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку. Кроме того, отмечается, что ЕС включит Украину в европейскую зону роуминга.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

