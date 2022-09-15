Союзные силы освободили Майорск в ДНР

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военные подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Майорск в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны республики.

"По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в штабе, 14 сентября союзные силы взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая.

Ранее союзные войска уничтожили порядка 120 военных ВСУ при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, союзные силы сохраняют полный контроль подходов к Кинбурнской косе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

