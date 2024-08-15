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15 августа, 04:58

Политика

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на купянском и северском направлениях

Фото: Министерство обороны РФ

Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для украинских войск на купянском и северском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство.

Подразделения ВС РФ ранее подошли к трассе снабжения крупных хабов украинской армии на покровском направлении. Через нее снабжаются силы противника, которые разместились в Селидове, Украинске, Новогродовке, Карловке и Курахово.

Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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