Войска РФ отразили пять контратак украинской армии на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска в течение дня отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центр группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Все контратаки были сорваны нанесением упреждающего огневого поражения, потери украинской армии при этом составили до взвода пехоты.

Зыбинский добавил, что в полосе обороны первой танковой армии ВСУ дважды атаковали позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. Выдвижение противника было своевременно вскрыто, военнослужащие ВС РФ нанесли огневое поражение при помощи гаубиц "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С", атаки были отражены.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ впервые ликвидировали в зоне спецоперации испанский миномет Alakran.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД, которую показала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор".

ВС РФ нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ