Фото: ТАСС/Александр Полегенько

В Мелитополе усилили антитеррористическую деятельность, поделился глава общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, благодаря этому было предотвращено несколько терактов.

"Сейчас в среднем уровень террористической опасности ниже, чем был два-пять месяцев назад. Сейчас именно так. Ну и самое главное правило – "упал-отжался" и посмотрел, нет ли чего-то под машиной", – сказал Рогов.

Он добавил, что в Запорожской области все еще остаются недовольные, однако их становится все меньше.

Накануне Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины через тяжелые потери закрепились в северной части населенного пункта Урожайное. В связи с этим, продолжил он, обстановка там сейчас тяжелая. При этом он подчеркнул, что российская армия до сих пор остается в Урожайном, а данные о полном взятии города являются ложными.

ВСУ потеряли более 150 тысяч военных с начала СВО – СМИ