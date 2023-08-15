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Вооруженные силы Украины начали отступление под Харьковом из-за удара российских сил. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Stephen Gardner.

По его словам, российская армия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте.

Джонсон добавил, что у ВСУ недостаточно вооружения и боеприпасов, чтобы сдерживать подобный натиск. Помимо этого, у украинской стороны нет нужного количества установок контрбатарейной борьбы и систем ПВО для продолжения боев.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что ВСУ опасаются нового российского наступления на столицу страны, поэтому они хотят увеличить собственную боеспособность.

До этого сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ.

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