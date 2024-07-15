Премьер Эстонии Каллас и правительство страны подали в отставку

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Однако она продолжит исполнять свои обязанности до вступления в должность нового кабмина, передает портал ERR.

Чиновница и правительство передали свое заявление президенту Эстонии Алару Карису на внеочередном заседании, уточнили в издании.

Уход Каллас связан с ее переходом на другую работу. В пятницу, 28 июня, на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост главы дипломатии ЕС на следующие пять лет.

Из-за этого решения перспективы отношений России и Евросоюза при новом руководстве плохие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Каллас до сих пор не проявляла дипломатических наклонностей и хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже русофобскими заявлениями.