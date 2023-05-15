Премьер Британии Сунак намерен объявить о новом пакете помощи Киеву – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News.

По его данным, помощь Киеву будет оказана в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

Ранее сообщалось, что Британия не планирует передавать Украине вертолеты Apache, но ищет поставщиков дальнобойных ракет для ВСУ. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи уточнил, что ведомство принимает заявки от потенциальных поставщиков, которые поставят Киеву ракеты с дальностью в 100–300 километров наземного, морского или воздушного базирования. Заказ планируется оплатить из Международного фонда помощи Украине.

До этого Хиппи заявил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что ВСУ самостоятельно решат, на каких территориях будут использоваться такие снаряды.

Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ