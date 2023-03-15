Глава Пентагона заявил, что Зеленский должен сам решать вопрос с Артемовском

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен сам решить, как действовать в ситуации с Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Пентагона.

По его словам, потеря города не будет означать для Украины поражения в конфликте. Остин заявил, что в таком случае речь идет, скорее, о перегруппировке войск для сохранения преимущества.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Уточнялось, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

До этого Ллойд Остин попросил военную авиацию РФ совершать безопасные и профессиональные полеты после инцидента с беспилотником США над Черным морем.

Новости часа: Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США

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