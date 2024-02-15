В ГД внесли законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Законопроект о запрете российским гражданам и компаниям публиковать рекламу на сайтах иноагентов внесли в Госдуму. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

"Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, внесен в Госдуму", – подчеркнул он.

Володин отметил, что проект рассмотрят в приоритетном порядке.

"Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должны понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", – сказал спикер ГД.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, данный законопроект подразумевает также запрет рекламы ресурсов иноагентов в СМИ, блогах и социальных сетях.

10 февраля стало известно, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете рекламы российским гражданам и отечественным компаниям на сайтах иностранных агентов. Володин отмечал, что для нарушителей этого запрета будут предусмотрены строгие меры ответственности.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести увеличение в 10 раз штрафов для иноагентов в том случае, если они вовремя их не оплачивают. С 2022 по 2023 год на них было наложено штрафов на сумму порядка 1 миллиарда рублей.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах