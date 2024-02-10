В Госдуме обсуждают запрет рекламы российских компаний на сайтах иноагентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Государственной думе обсуждают законопроект о запрете рекламы российским гражданам и отечественным компаниям на сайтах иностранных агентов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил Володин, в рамках законопроекта предлагается запретить россиянам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их социальных сетях и на других интернет-площадках. Володин отметил, что в Госдуме считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России.

"Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо", – отметил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что для нарушителей этого запрета будут предусмотрены строгие меры ответсвенности.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что на территории Российской Федерации действуют 569 иностранных агентов. По словам Свириденко, всего с 2022 года в реестр были включены 40 профессиональных политиков и 13 депутатов. Также с 2022 по 2023 год в реестре иноагентов выросло число блогеров – с 1 до 5,3%.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести увеличение в 10 раз штрафов для иноагентов в том случае, если они вовремя их не оплачивают. С 2022 по 2023 год на них было наложено штрафов на сумму порядка 1 миллиарда рублей.