Жители Киева начали готовиться к ядерному удару – СМИ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Жители Киева начали готовиться к ядерному удару, обустраивая подвалы жилых домов, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, киевляне также оборудуют портативные электрогенераторы, запасают топливо и еду в преддверии ядерной войны, которую якобы может начать Москва.

В материале говорится, что паника среди жителей украинской столицы вызвана заявлениями РФ о готовности использовать все средства для защиты россиян.

Автор статьи подчеркивает, что в Киеве такие заявления все чаще интерпретируют как угрозу ядерного удара.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и допускает его применение только для ответно-встречного удара. При этом он признал, что угроза ядерной войны в мире нарастает. В то же время, по словам президента, наличие у России ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не провоцирует расширение конфликта.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что идея о ядерной войне со временем становится более приемлемой в обществе. По его словам, этот факт вызывает беспокойство.



Учения по нанесению ядерного удара в ответ на возможную угрозу прошли в РФ

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