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Израиль разочарован тем, что за последние две недели Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции, сообщает газета "Коммерсант".

Речь идет о резолюции "Действия Израиля", которая отрицает связь евреев с Храмовой горой и призывает к консультативному заключению Международного суда.

Также Киев проголосовал за резолюцию "Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", которая тоже затрагивает интересы Израиля.

"Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами", – написал на своей странице в Twitter посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

Отмечается, что, возможно, таким образом Украина демонстрирует свое недовольство отказом Израиля поставлять ей оружие.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции Haaretz Democracy Conference, упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Киеву оружием, потому что не хочет "раздражать Кремль".

За день до этого министр обороны Израиля Бени Ганц отказал Киеву в поставках вооружения, но заверил, что гуманитарная поддержка Украины будет продолжена.

Ранее сообщалось, что Израиль отклонил предложение Украины о проведении телефонного разговора между министрами обороны двух государств. В ходе двусторонней беседы Киев был намерен выступить с предложением о военном сотрудничестве двух стран.

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