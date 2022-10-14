Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. На заседании Совета глав государств Содружества в узком составе он заявил, что на прочность будут испытывать всех.

"Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире – расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков", – цитирует белорусского лидера РИА Новости.

По его словам, недавние события в Казахстане и Узбекистане – это убедительные и весьма поучительные примеры. Причем, по мнению Лукашенко, это только начало.

Он подчеркнул, что то, о чем так долго говорили члены Содружества, свершилось и стало реальностью. Лукашенко пояснил, что против них развязана настоящая гибридная война, а Украина здесь – лишь предлог.

"Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", – президент Белоруссии.

По его словам, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

В свою очередь, глава КГБ Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что западные государства желают открыть второй фронт для отвлечения ресурсов РФ на решение попутных задач. В связи с этим, как уточнил Тертель, ожидается обострение ситуации, а в таких условиях, по словам главы КГБ, используются различные методы для того, чтобы выполнить все поставленные задачи перед врагом.

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