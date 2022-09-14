Сын Рамзана Кадырова в 16 лет возглавил детские и молодежные организации региона

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Ахмед Кадыров, сын лидера Чечни Рамзана Кадырова, стал главой всех детских и молодежных организаций в регионе, сообщает ЧГТРК "Грозный".

"Делегация в составе советника президента России Абубакара Эдельгириева, вице-премьера правительства Чечни Абдулкерим Эдилов и внук первого президента республики Ахмед Кадыров прибыли в министерство просвещения России. Цель визита – предложить свое видение в развитии молодежного движения", – говорится в сообщении.

По данным телеканала, кандидатура сына Кадырова на должность председателя российского движения детей и молодежи была поддержана главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

"Очень важно, что в Чечне главой республики уделяется внимание системе образования, воспитания. Есть хорошие результаты по строительству школ, ликвидации третьей смены, (...) очень много наработок в части патриотического воспитания", – подчеркнул министр.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, где заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Он отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Политик добавил, что, по его мнению, он уже "засиделся" и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление Кадырова, отметил, что его уход с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей этой республики и россиян в целом.

Сенатор подчеркнул, что под его руководством Чечня превратилась в один из самых стабильных субъектов России.